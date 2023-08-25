"Мосбиржа" прекратит торги GDR Noventiq с 27 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" решила исключить глобальные депозитарные расписки (GDR) разработчика программного обеспечения Noventiq Holdings plc (ранее - Softline Holding) с 27 сентября из раздела "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Последняя дата торгов ценными бумагами в стакане - 21 сентября.

"Мосбиржа" в начале августа перевела GDR Noventiq Holdings из первого уровня листинга в третий.

Ранее сообщалось, что компания подала заявление о делистинге GDR с "Мосбиржи".

Биржа приняла решение включить с 25 сентября обыкновенные акции ПАО "Софтлайн" в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В августе "Софтлайн" сообщал, что намерен обратиться на "Мосбиржу" с заявлением о листинге своих акций, ожидает начала торгов в конце сентября после завершения обмена GDR Noventiq Holdings на акции компании.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.