Торги акциями "Софтлайн" на Мосбирже и СПБ бирже могут начаться 26 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Торги акциями ПАО "Софтлайн" на Мосбирже и СПБ бирже могут начаться с 26 сентября, сообщила компания.

В опубликованном в понедельник пресс-релизе говорится, что ООО "Аталайа" как крупнейший акционер "Софтлайн", предложил обменять ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на акции "Софтлайн". В рамках оферты держатели бумаг Noventiq получат возможность на горизонте 24 месяцев обменять их на акции "Софтлайн" в соотношении 1:3.

Сбор оферт будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Мосбиржи и СПБ Биржи с 28 августа по 22 сентября. Он также может быть предоставлен обмен во внебиржевом порядке.

"Ожидается, что торги акциями "Софтлайн" на Московской бирже и СПБ Бирже начнутся 26 сентября под тикером "SOFL"", - говорится в сообщении.

Freefloat в момент начала торгов составит в диапазоне 10,7-16,6%. В свободном обращении будут акции "Софтлайн", которые получат держатели ГДР Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками "Софтлайн" в рамках программы мотивации.

Акции "Софтлайн" будут включены во второй котировальный список Мосбиржи, а также в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ Бирже.

Торги ГДР Noventiq на Мосбирже будут прекращены 27 сентября.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра. Международный бизнес продолжил работу под брендом Noventiq.