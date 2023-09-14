Аналитики Сбербанка пересмотрели прогноз по ставке ЦБ в сторону повышения до 13%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики SberCIB Investment Research пересмотрели прогноз относительно решения Банка России по ключевой ставке в ближайшую пятницу и теперь ждут ее повышения на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 13,0% годовых.

"По-прежнему высокая волатильность на валютном рынке и жесткие комментарии Банка России привели к тому, что денежный рынок заложил в котировки повышение ключевой ставки на завтрашнем заседании на 50-100 б.п. Ранее мы ожидали, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной на уровне 12%, но теперь пересматриваем базовый прогноз. По нашему мнению, регулятор скорее повысит ставку до 13%, что поможет избежать смягчения денежно-кредитных условий и уменьшит риски дополнительного давления на рубль", - говорится в комментарии экспертов.

Они отмечают волатильность ставок денежного рынка в последние дни из-за значительных колебаний курса рубля. Ставки RUSFAR на срок до 3 месяцев находятся выше текущей ключевой ставки (в диапазоне 12,5-12,7%), то есть рынок ждет повышения ставки в ближайшее время, подчеркивают аналитики.

"Мы считаем, что регулятор предпочтет не идти против рыночных ожиданий. Это будет важным фактором для решения ЦБ, поскольку в последних комментариях он выражал обеспокоенность, что денежно-кредитные условия остаются чрезмерно мягкими. В частности, он отмечал, что повышение ставок в некоторых сегментах финансового рынка компенсировалось ростом инфляционных ожиданий и сужением кредитных спредов", - считают экономисты.

Данные по инфляционным ожиданиям бизнеса подтверждают опасения регулятора, подчеркивают они.

Банк России в среду в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по ценовым ожиданиям предприятий - в сентябре они продолжили рост.

Повышение ставки может дополнительно компенсировать риски для рубля, которые могут быть вызваны пятничным погашением выпуска суверенных евробондов "Россия-23" в эквиваленте $3 млрд (так как выплата будет произведена в рублях, у участников образуется короткая позиция по валюте), отмечают эксперты.

Еще 11 сентября аналитики SberCIB предполагали, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы, может повысить ее при достижении курса доллара 100 рублей. Заявления представителей ЦБ о возможном повышении ключевой ставки были связаны с желанием регулятора увидеть более сильное ужесточение финансовых условий в ответ на августовское решение, заявляли ранее экономисты. ЦБ потребуется больше времени, чтобы оценить достаточность ужесточения денежно-кредитной политики в июле-августе, считали ранее они.

В целом экономисты разошлись в ожиданиях относительно возможного решения совета директоров ЦБ в ближайшую пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.

Главы двух крупнейших банков на днях высказали мнение, что ЦБ в ближайшую пятницу оставит ставку неизменной, так как с ее внепланового повышения в августе прошло недостаточно времени.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сообщил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам на Восточном экономическом форуме.

"Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижения курса доллара... ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин журналистам на ВЭФ.