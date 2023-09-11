Аналитики SberCIB считают, что ЦБ сохранит ставку на 12% в ближайшие месяцы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы, может повысить ее при достижении курса доллара 100 рублей, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год 90% времени ключевая ставка была ниже текущего уровня), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет", - говорится в комментарии экономистов SberCIB, переданном через пресс-службу.

Они считают, что заявления представителей Банка России о возможном повышении ключевой ставки были связаны с желанием регулятора увидеть более сильное ужесточение финансовых условий в ответ на августовское решение.

Аналитики отмечают, что ближний участок кривой ОФЗ еще несколько дней назад находился заметно ниже ключевой ставки. Банку России, по их мнению, потребуется больше времени, чтобы оценить достаточность ужесточения денежно-кредитной политики в июле-августе.

"Риск повышения ставки тоже высок: например, он может реализоваться, если курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100 рублей", - отмечают эксперты.

ЦБ с 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,0% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых.

Очередное плановое заседание совета по ставке запланировано на 15 сентября.

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила на прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.

Рынок пока в должной мере не осознал "ястребиный" настрой регулятора, ранее отмечали аналитики ЦБ. Так, уровни кривой доходности ОФЗ свидетельствовали в пользу того, что Банк России не будет поддерживать ключевую ставку на текущем уровне продолжительное время. "Это расходится с комментариями руководства Банка России о том, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно", - говорилось в обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ.