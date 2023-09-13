ЦБ РФ в преддверии заседания по ставке опубликовал ценовые ожидания предприятий
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по ценовым ожиданиям предприятий.
Как следует из краткого отчета, ценовые ожидания компаний в сентябре продолжили рост.
Опрос предприятий ЦБ провел 1-12 сентября.
Банк России впервые публикует ценовые ожидания предприятий в неделю "тишины". До этого регулятор в преддверии заседания по ставке размещал только данные об инфляционных ожиданиях населения.
Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 15 сентября.