Нефть Brent подорожала до $94,47 за баррель на позитивных статданных из Китая

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти и завершают неделю уверенным подъемом.

Поддержку рынку в пятницу оказали сильные статданные по экономике КНР. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Розничные продажи повысились на 4,6%, причем их подъем стал самым существенным с мая. Темпы роста как промпроизводства, так и розничных продаж в августе, превзошли прогнозы рынка.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $94,47 за баррель, что на $0,77 (0,82%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов увеличилась на $1,82 (2%), до $93,7 за баррель, что является максимумом с 15 ноября.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,83 (0,92%), до $90,99 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов поднялась на $1,64 (1,9%), до $90,16 за баррель, самого высокого значения с 7 ноября.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили порядка 4% на фоне опасений сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.