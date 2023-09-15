Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае ускорился в августе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении после подъема на 3,7% в июле, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост стал максимальными с апреля. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение показателя на 3,9%.

Производство в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличилось на 5,4% (3,9% в июле), в горнодобывающем секторе был отмечен рост на 2,3% (1,3% в июле).

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце увеличились на 4,6% по сравнению с августом прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 2,5% в июле и превысили средний прогноз аналитиков в 3%.

Увеличение розничных продаж отмечено по итогам восьмого месяца подряд, в августе оно было максимальным с мая.

Продажи табачных изделий и алкоголя увеличились на 4,3%, одежды - на 4,5%, мебели - на 4,8%, коммуникационного оборудования - на 8,5%, косметики - на 9,7%, автомобилей - на 1,1%.

За восемь месяцев текущего года промпроизводство в КНР выросло на 3,9%, розничные продажи повысились на 7%.

Безработица в Китае в прошлом месяце снизилась до 5,2% с июльских 5,3%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-августе увеличились на 3,2% относительно аналогичного периода годом ранее, до 32,7 трлн юаней ($4,5 трлн). Эксперты ожидали роста на 3,3%.