Ведомства предложили ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин и Минэнерго предложили ввести заградительную пошлину на экспорт из России нефтепродуктов, но готовы возместить ее тем компаниям, которые обеспечат необходимые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, предлагается ввести пошлину в размере $250 за тонну как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, то уплаченная пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть.

Один из источников отметил, что такую высокую пошлину предлагается ввести в качестве меры, препятствующей "серому экспорту".

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты в октябре составит $7,1 за тонну, на темные - $23,9 за тонну. С 1 января 2024 года в результате "налогового маневра" экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты должны обнулиться.

С 1 января 2023 года начисляется дополнительный платеж к экспортной пошлине в размере 20 тысяч рублей за тонну при экспорте бензина и дизельного топлива (дт), если экспортер не является производителем товара. Однако, как признавали в Минэнерго, данная мера оказалась недейственна для целей обеспечения потребностей внутреннего рынка. Минэнерго предложило ввести список спецэкспортеров нефтепродуктов, это предложение поддержал вице-премьер Александр Новак. По данным "Интерфакса", соответствующий указ находится в правовом управлении администрации президента.

В пятницу Новак собирал представителей нефтяных компаний и ведомства на совещание, где и обсуждалось намерение ввести заградительную пошлину.

По словам источников "Интерфакса", предложение вызвало серьезное сопротивление нефтяников. Так, заметил один из собеседников, компании полагают, что такая мера не приведет к снижению оптовых цен, а, наоборот, еще больше разгонит их. Кроме того, неясно, как определять, у кого "серый экспорт", а у кого нет, а также каким образом возвращать средства через обратный акциз.

Очередное совещание пока не назначено, возможно, оно состоится в начале следующей недели.

"Интерфакс" направил запросы в Минфин, Минэнерго, ФАС и аппарат Новака.

На пленарной сессии ВЭФ президент Владимир Путин заявил, что производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Как я думаю, производители нефтепродуктов правы - правительство должно было своевременно реагировать (на изменения на мировом рынке нефти - ИФ). Были приняты не так давно соответствующие решения, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, (затем - ИФ) эти механизмы были отменены (речь идет о сокращении в 2 раза топливного демпфера с сентября - ИФ)", - сказал президент.

Он отметил, что топливный демпфер "ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого". "Инструменты известны, договоренности есть. Надеюсь, это отразится на реальном положении дел", - сказал Путин.

"Правительство не среагировало вовремя на изменения цены на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Но это регулируемая позиция, мы вчера только с Игорем Ивановичем Сечиным (глава "Роснефти" - ИФ) разговаривали. У него своя позиция на этот счет есть. Но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время", - подчеркнул Путин.

"Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителей дизелем, его просто физически стало не хватать. Сейчас физически он появился, вопрос в регулировании цен", - добавил президент.

Позже глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство исполнит меры по стабилизации топливного рынка в соответствии с поручением президента. "Будут поручения, будем работать над исполнением поручений. Речь идет о стабилизации на топливном рынке, мы этим занимаемся", - сказал он.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.