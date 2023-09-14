Новак в пятницу проведет совещание с нефтяниками по ситуации на топливном рынке

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу проведет совещание с представителями нефтяных компаний о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

В аппарате вице-премьера "Интерфаксу" подтвердили данную информацию.

Как сообщил один из источников, с докладами выступят представители Минэнерго о ситуации на рынке нефтепродуктов, представитель ФАС расскажет о ситуации в разрезе регионов и ключевых поставщиков.

По данным "Интерфакса", данному мероприятию предшествовало совещание ведомств с представителями Минфина.

Ранее на текущей неделе в ходе пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Как я думаю, производители нефтепродуктов правы - правительство должно было своевременно реагировать (на изменения на мировом рынке нефти - ИФ). Были приняты не так давно соответствующие решения, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, (затем - ИФ) эти механизмы были отменены (речь идет о сокращении в два раза топливного демпфера с сентября - ИФ)", - сказал президент.

Он отметил, что топливный демпфер "ополовинили, и он не стал так эффективно работать, как работал до этого". "Инструменты известны, договоренности есть. Надеюсь, это отразится на реальном положении дел", - сказал Путин.

"Правительство не среагировало вовремя на изменения цены на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Но это регулируемая позиция, мы вчера только с Игорем Ивановичем Сечиным (глава "Роснефти" - ИФ) разговаривали. У него своя позиция на этот счет есть. Но в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время", - подчеркнул Путин.

"Для нас очень важно обеспечить сельхозпроизводителей дизелем, его просто физически стало не хватать. Сейчас физически оно появилось, вопрос в регулировании цен", - добавил президент.

Позже глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство исполнит меры по стабилизации топливного рынка в соответствии с поручением президента. "Будут поручения, будем работать над исполнением поручений. Речь идет о стабилизации на топливном рынке, мы этим занимаемся", - сказал он.

Как сообщалось, биржевые цены на бензин и ДТ длительное время находятся на высоких уровнях, хотя в России производятся достаточные объемы бензина, а дизеля - кратно больше потребления. На торгах СПбМТСБ сформировался дисбаланс на фоне сезонного спроса на нефтепродукты. Также рост цен на нефтепродукты начался и в рознице, темпы увеличения стоимости топлива на АЗС страны в последнее время превышают инфляцию. Кроме того, аграрии начали жаловаться на нехватку и высокие оптовые цены на дизтопливо. На этом фоне правительство и нефтяные компании обсуждают меры стабилизации на топливном рынке, одна из которых - указ о пресечении "серого" экспорта топлив из РФ. Эксперты отмечают, что цены на нефтепродукты в стране растут, в том числе из-за сокращений в сентябре в два раза выплат по топливному демпферу, ремонтов НПЗ, а также выгодной экспортной альтернативы.