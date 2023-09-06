Наблюдательный совет ВТБ обновил состав правления

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ в рамках подготовки к реализации стратегии развития на 2024-2026 годы обновил команду топ-менеджеров, говорится в сообщении банка.

Заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого зампреда правления ВТБ. В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая банка "ФК Открытие".

На смену Анатолию Печатникову, курировавшему в ВТБ работу с физлицами с 2018 года, в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах. Кроме того, в качестве члена правления избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения в отношении Горшкова и Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка.

"Обновленной команде ВТБ предстоит завершить разработку стратегии развития банка на 2024 - 2026 годы и добиться ее реализации", - сказал заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, возглавляющий набсовет ВТБ.

"Группа ВТБ готовится к запуску новой стратегии, ключевыми элементами которой станут развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов. Рассчитываю, что обновленный состав правления способен успешно справиться с новыми задачами и продолжить интеграцию ВТБ в экономику нового времени", - прокомментировал кадровые изменения глава банка Андрей Костин.

Георгий Горшков работал в Почта банке (совместный проект ВТБ и Почты России) в 2016-2020 годах с момента его основания, а до этого в течение 4 лет занимал пост первого заместителя президента-председателя правления Лето банка, на базе которого и создан Почта банк. С 2007 по 2012 год он занимал должность члена правления ВТБ 24.

В мае 2021 года Горшков возглавил входившую в периметр группы ВТБ страховую компанию "Пульс" (прежнее название СК "Тюмень-Полис"), а через несколько месяцев приобрел 55% долей в ней. В июле этого года он продал свою долю в компании "Росгосстраху" (входит в группу ВТБ). Сообщалось, что в январе 2023 года Горшков как представитель ВТБ приступил к работе в качестве советника генерального директора "Росгосстраха" Максима Шепелева.