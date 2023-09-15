В Думе прогнозируют торможение кредитования после повышения ставки ЦБ до 13%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки Банком России с 12% до 13% годовых окажет положительное воздействие на стабилизацию валютного рынка, однако может привести к замедлению кредитной активности, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Последовательное повышение ключевой ставки стабилизирует ситуацию на валютном рынке, но приведет к торможению кредитной активности российских банков и небанковских кредитных организаций", - заявил он журналистам.

"Решение Банка России повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых на фоне предыдущего (15 августа - ИФ) скачка на 3,5 п.п. выглядит умеренным. Очевидно, регулятору удалось охладить пыл валютных спекулянтов. Кроме того, новые каналы импорта удовлетворяют растущий спрос на зарубежные товары. Тем не менее, Банк России отмечает сохранение высокого инфляционного давления и намерен продолжать жесткую кредитно-денежную политику до достижения целевых показателей по инфляции. Это приведет к повышению ставок на рынке и притормозит наметившуюся ранее активизацию кредитования экономики и граждан", - заявил Аксаков журналистам.

Глава комитета отметил, что надеется, что период жесткой ДКП будет продолжаться недолго, в том числе благодаря процессу импортозамещения и увеличения внутреннего предложения. "Российский бизнес умеет работать в условиях более высокой стоимости заемных средств, но это, как правило, сужает его возможности для роста", - сказал Аксаков.

"Сейчас важно сохранять объемы программ льготного кредитования и субсидирования, а где есть такая возможность - расширять их, в том числе за счет включения новых банков и смягчения требований к заемщикам. Эти программы - важный элемент поддержки бизнеса и граждан в период структурной адаптации экономики", - добавил он.

На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен удерживать ключевую ставку на высоких уровнях достаточно продолжительное время, пока не убедится в устойчивом характере замедления инфляции.