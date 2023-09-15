ЦБ РФ сообщил, что доля рубля в выручке экспортеров достигла 42%

Порядка 90% возвращенной валютной выручки компании продают, заявила Набиуллина

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доля рубля в выручке экспортеров, по последним данным, составила 42%, при этом порядка 90% возвращенной валютной выручки компании-экспортеры продолжают продавать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Значительная часть экспортной выручки уже в рублях, это вот, по последним данным, по всему экспорту 42% уже в рублях выручки", - сказала Набиуллина.

"Если смотреть на наших экспортеров, наших резидентов, которые держат валютную выручку на счетах за рубежом, то эти объемы практически не менялись - были валютные ограничения или не были, они составляют менее 1% от общего объема экспортной валютной выручки, то есть мы здесь не видим трейдеров тех же. Порядка 90% возвращенной валютной выручки компании продолжают продавать", - сказала глава ЦБ.