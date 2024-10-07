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Остановлена конвертация в рамках DR-программ российских компаний

Это произошло в преддверии истечения лицензии OFAC

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Clearstream Banking 3 октября получила информацию об остановке расчетов в рамках конвертации ADR/GDR на акции российских эмитентов, сообщила европейская расчетно-клиринговая система.

"Было подтверждено, что все незавершенные транзакции по программам BNY Mellon и Citi будут отменены и расчеты в дальнейшем производиться не будут, а информацию по статусу таких сделок от DR-агентов Deutsche Bank и JP Morgan еще предстоит получить", - говорится в сообщении.

Clearstream добавляет, что сделки, по которым не произведены расчеты, будут, как ожидается, отменены, а депозитарные расписки - при наличии такой возможности - возвращены агентом.

Clearstream внимательно наблюдает за ситуацией и по мере получения дополнительной информации доведет ее до сведения рынка.

Причины приостановки прямо не названы, при этом Clearstream ссылается на свое более раннее сообщение, в котором указывалось, что лицензия OFAC на операции с активами, структурированными через Национальный расчетный депозитарий, истекает 12 октября, и банки-агенты по DR-программам закроют конвертацию расписок заранее, до наступления этой даты.

Clearstream Citi BNY Mellon Deutsche Bank JP Morgan OFAC НРД
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