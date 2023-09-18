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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Brent подорожала до $94,47 за баррель

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Внимание трейдеров направлено на Всемирный нефтяной конгресс в Калгари, одним из ключевых спикеров на котором будет министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,54 (0,57%) до $94,47 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,23 (0,3%) до $93,93 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,54 (0,57%), до $94,47 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,61 (0,7%), до $90,77 за баррель, максимума с 7 ноября.

По итогам прошедшей недели стоимость Brent увеличилась на 3,6%, WTI - на 3,7%.

С начала 2023 года Brent подорожала на 10%. Решение Саудовской Аравии о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года создает опасения дефицита предложения на рынке, в то время как перспективы спроса кажутся все более благоприятными, поскольку вероятность рецессии в США уменьшается.

"Фокус внимания трейдеров на этой неделе сместится на заседание Федеральной резервной системы, однако усиливающаяся проблема нехватки предложения нефти и сокращения запасов, поддерживает "бычьи" настроения на рынке", - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Brent Vanda Insights WTI Абдулазиз бен Сальман Саудовская Аравия США
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