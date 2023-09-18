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VK сменил банк-депозитарий программы ГДР с Citibank на RCS

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK завершил процедуру смены банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении холдинга.

Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L, соглашение с которым вступило в силу 18 сентября 2023 года. Ранее банком-депозитарием компании являлся Citibank.

От держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.

Ранее в сентябре VK завершил процедуру делистинга ГДР и еврооблигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE). Компания поясняла, что решение о делистинге обусловлено нахождением большинства активов VK в России и намерением провести редомициляцию с Британских Виргинских островов в Россию, невозможностью раскрытия нормативных новостей на LSE, а также фактической приостановкой Лондонской фондовой биржей торгов ГДР и облигациями компании c 3 марта 2022 года. VK планирует сохранить листинг на "Московской бирже".

VK - российский интернет-холдинг, объединяющий крупнейшие российские соцсети "Одноклассники" и "Вконтакте", мессенджеры ICQ и "ТамТам", магазин приложений RuStore, а также развивающий образовательное направление и медиа-сервисы, устройства с собственным голосовым помощником и т.д.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", владеющая 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). Совладельцами МФТ являются "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ); еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", которая получила акции от структуры Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Среди акционеров также китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

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