VK планирует выпустить "замещающие" облигации

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Компания VK приняла решение о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства, говорится в ее сообщении.

Замещающие бонды выпустит дочерняя компания VK, ООО "Мэйл.Ру Финанс", к обмену будут приниматься еврооблигации с погашением в 2025 году, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России, отмечается в сообщении.

Интернет-компания в сентябре 2020 года разместила необеспеченные конвертируемые бонды на $400 млн под 1,625% со сроком погашения в 2025 году. В отчете компании за прошлый год сообщалось, что она выкупила около 66% от общего объема выпуска.

В апреле этого года VK сообщила, что выплатила купоны по конвертируемым облигациям инвесторам, права которых учитываются российскими депозитариями. Купонные выплаты были перечислены в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в рублях по курсу Банка России на дату выплаты. Средства были перечислены для выплаты купонов, подлежавших уплате 1 октября 2022 года и 1 апреля 2023 года. Следующий купонный платеж по этому выпуску компании предстоит в октябре.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.