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ТВЭЛ сохранил в силе планы по развитию литиевого производства на НЗХК

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Планы по расширению литиевого производства на ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" (НЗХК, входит в ТК "ТВЭЛ") остаются актуальными, несмотря на изменение конъюнктуры, сообщил журналистам директор бизнес-направления "Специальная химия" АО "ТВЭЛ" Михаил Метелкин.

"Те планы, которые у нас были, они сохраняются, действительно, мы сейчас продолжаем работу для того, чтобы создать новое современное производство металлического лития и солей лития на базе тех компетенций, которые есть на НЗХК. Те объемы, которые были заявлены, сохранены", - сказал он.

На проект получено инвестиционное решение ГК "Росатом", начаты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке такого производства.

Метелкин не назвал точной суммы, однако отметил, что инвестиции в НИОКР оцениваются в сотни миллионов рублей.

"Мы столкнулись с изменением структуры спроса на нашу продукцию (...) конечно же, поставки эти поменялись, с другой стороны, у нас появились новые рынки. Объемы поставок несколько изменились, но я надеюсь, что мы за короткое время все это наверстаем", - сказал он.

Ранее президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова сообщала, что в ближайшие годы планируется расширить мощности НЗХК по литию с 250 тонн до 350 тонн в год за счет модернизации действующих производств.

"Другой проект, гораздо более масштабный - это расширение объемов производства (на НЗХК - ИФ) лития металлического до 1 тысячи тонн в год, и этот проект мы должны завершить году в 2028-м", - сказала она.

НЗХК специализируется на выпуске ядерного топлива для АЭС - тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих сборок, а также производственного оборудования и является единственным в России производителем металлического лития.

ТВЭЛ Росатом НЗХК Михаил Метелкин
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