Сбербанк прогнозирует сокращение выдач ипотечных кредитов в IV квартале

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает в четвертом квартале снижения выдач ипотеки не менее чем на 30% на фоне проводимой Центробанком политики по охлаждению рынка жилищных кредитов, заявил журналистам президент-предправления Сбера Герман Греф.

"До конца этого года, по нашим оценкам, мы выдадим около 4 трлн рублей ипотеки, тогда как в прошлом году мы выдали примерно 2,8 трлн. При этом (...) в силу принятых мер Центрального банка по повышению ставки и по еще целому ряду мер, связанных с повышением риск-весов, повышением предельной допустимой (долговой и ИФ) нагрузки и первоначального взноса мы думаем, что падение выдач ипотеки будет не менее чем на 30% в четвертом квартале. Поэтому в целом перегрева ждать нечего. Ипотека будет в четвертом квартале и, вероятнее всего, в первом квартале следующего года менее доступной", - заявил Греф.

Глава Сбербанка заявил, что пока не наблюдает перегрева на рынке ипотеки. "Перегрева мы пока не видим. Что такое перегрев? Это когда очень сильно начинают расти цены на жилье. Нет, сегодня мы этого не видим. Скорее мы видим существенный рост выдач ипотеки на рынке", - сказал он.

Высокие темпы роста ипотеки, которые на 1 сентября достигли 30% в годовом выражении, беспокоят Центральный банк, который видит в этом признаки перегрева. "Ускорение темпов происходит как за счет льготных программ, и мы видим, что возрастает доля льготных программ по ипотеке, а также, что очень важно и нас беспокоит, вовлечения в ипотеку более рискованных групп клиентов. Так, за два года выдачи ипотечных кредитов людям с долговой нагрузкой уже более 80% доходов выросла почти вдвое", - говорила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Выдачи ипотеки с господдержкой в июле выросли на 12% (до 360 млрд рублей с 321 млрд рублей в июне) за счет как "Семейной ипотеки", так и "Льготной ипотеки", что в ЦБ связывают со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

ЦБ также указывает на риски роста ипотеки с низким первоначальным взносом до 20%. "Это, конечно, нас беспокоит. Помимо того, что это приводит к сохранению разрыва цен на жилье на первичном и вторичном рынке. Он до сих пор сохраняется на уровне около 40%, это является проблемой завышения стоимости залогов по ипотечным кредитам на первичном рынке со всеми вытекающими последствиями", - отмечала Набиуллина.

Глава ЦБ заявила, что приветствует повышение правительством минимального размера первоначального взноса по ипотечным льготным программам с 15% до 20%. "Будем смотреть вместе с макропруденциальными надбавками, от которых ожидаем гораздо большего эффекта (...), если будет необходимость, мы, конечно, будем ужесточать дополнительно макропруденциальные надбавки", - заявила она.

ЦБ с 1 октября повышает макропруденциальные надбавки по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Регулятор ожидает, что это улучшит структуру кредитования и сделает рост в этом сегменте более сбалансированным.