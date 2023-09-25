Polymetal в I полугодии увеличил EBITDA на 31%, до $559 млн

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2023 года выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $559 млн, сообщила компания.

Аналитики прогнозировали полугодовую EBITDA Polymetal в среднем на уровне $584 млн.

Из общей суммы $200 млн (36%) относятся к Казахстану, где рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 51%, $359 млн (64%) - к российским активам с рентабельностью по скорректированной EBITDA 39%. Рентабельность по скорректированной EBITDA по группе выросла до 43% (41% в I полугодии 2022 года).

Скорректированная чистая прибыль повысилась на 28% и составила $261 млн, чистая прибыль - $190 млн (годом ранее был чистый убыток $321 млн).

Выручка за I полугодие 2023 года выросла на 25% и составила $1,315 млрд, из которых $393 млн (30%) получено от операций в Казахстане, $922 млн (70%) - в России. Средняя цена реализации золота повысилась на 3%, а серебра не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи золота выросли на 25% год к году - до 570 тыс. унций, при этом продажи серебра увеличились на 19%, до 10,4 млн унций.

Разрыв между продажами и производством, в первую очередь на Кызыле, является следствием проблем с железнодорожным сообщением в восточном направлении. "Ожидается, что к концу года данный разрыв будет устранен, так как группа постепенно переходит на альтернативные транспортные маршруты", - говорится в пресс-релизе.

Денежные затраты компании (TCC) в I полугодии увеличились на 11% г/г и составили $944 на унцию золотого эквивалента, что меньше нижнего значения годового прогноза затрат $950-1000. "Уровень денежных затрат в основном обусловлен влиянием планового снижения содержаний в сочетании с инфляцией, частично нивелированным ослаблением курса рубля и распределением постоянных затрат на большее количество унций реализованного металла в связи с ростом объема продаж", - пояснил Polymetal.

Совокупные денежные затраты (AISC) практически не изменились и составили $1386 на унцию золотого эквивалента, превысив на 1% уровень аналогичного периода прошлого года, но оставаясь в рамках прогноза $1300-1400 на унцию золотого эквивалента на 2023 год за счет снижения объемов капитализированной вскрыши на фоне завершения данных работ.

Капитальные затраты в целом не изменились в годовом выражении и составили $375 млн. "Ожидается, что капитальные затраты в 2023 году будут соответствовать первоначальному прогнозу $700-750 млн", - говорится в сообщении.

Чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил $35 млн (годом ранее был чистый отток $405 млн), он складывается из притока в размере $140 млн от предприятий Казахстана и оттока в размере $105 млн от российских предприятий.

Отрицательный свободный денежный поток Polymetal составил $341 млн по сравнению с отрицательным денежным потоком в $630 млн в I полугодии 2022 года и был представлен притоком от предприятий Казахстана в размере $55 млн и оттоком от российских активов в размере $396 млн. Свободный денежный поток во II полугодии будет традиционно выше за счет ожидаемого сезонного увеличения производства и сокращения оборотного капитала, отметила компания.

Чистый долг за период увеличился до $2,59 млрд с $2,393 млрд по данным на начало года. Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за предшествующие 12 месяцев составило 2,25х (2,35x в 2022 году).

Polymetal подтвердил текущий производственный план в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента на 2023 год и прогноз денежных и совокупных затрат в пределах $ 950-1000 на унцию золотого эквивалента и $1300-1400 на унцию золотого эквивалента соответственно.