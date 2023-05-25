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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Суд удовлетворил иск "Балтзавода" к Wartsila на 5 млн евро за недопоставки оборудования

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск АО "Балтийский завод" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) к финскому производителю судового энергетического оборудования Wartsila на 5,1 млн евро, сообщается в картотеке арбитражных дел.

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"Информация о принятом судебном акте - иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Иск, связанный с отказом финской компании в связи с санкциями поставить полный комплект оборудования, необходимый для строящихся атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка", был зарегистрирован в июне 2022 года. В частности, речь в нем шла о дейдвудном устройстве и дизель-генераторах.

Сдача "Якутии" и "Чукотки", третьего и четвертого серийного ледоколов проекта 22220, запланирована на 2024 и 2026 годы.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также решения других задач. Мощность ледокола составляет 60 МВт.

В апреле 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи, заказы и торги в России и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Летом компания заявила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из страны.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

"Балтийский завод" специализируется на строительстве боевых кораблей и подлодок, ледоколов, гражданских судов.

Wartsila Балтзавод Балтийский завод ОСК Финляндия
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