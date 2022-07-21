Финская Wartsila продала бизнес в РФ местному менеджменту и ушла из России

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Финский производитель судового энергетического оборудования Wartsila завершил процесс ухода из России, сообщает пресс-служба компании.

"Все корректировки и закрытие операций Wartsila были выполнены в соответствии с местными правилами. На протяжении всех различных процессов приоритетом Wartsila было обеспечение безопасности и благополучия сотрудников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весной компания подписала соглашения о продаже российского бизнеса - Wartsila Vostok LLC (ООО "Вяртсиля Восток") и Transas Navigator (ООО "Транзас Навигатор") - местному менеджменту.

Transas Navigator будет работать как независимая компания и продолжит обслуживать российских клиентов. Сама Wartsila прекратит предоставлять этой компании услуги и поставлять запчасти.

Wartsila Vostok LLC, занимающаяся техническим обслуживанием судового оборудования, продолжит работать как юрлицо V-Vostok LLC. Wartsila также перестала предоставлять компании услуги по техническому обслуживанию в России.

В рамках выхода из РФ Wartsila закрыла свой офис в Санкт-Петербурге. Компания планирует провести сокращение сотрудников в соответствии с местным законодательством. Также Wartsila создала новые научно-исследовательские мощности за пределами России, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение обязательств перед своими клиентами.

В апреле Wartsila заявила о намерениях списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Ранее она приостановила поставки, продажи, заказы и торги в РФ. Как отмечалось в сообщении, решение негативно отразится на финансовых показателях Wartsila, так как ее деятельность в России формирует до 5% годовой прибыли, или 40 млн евро.