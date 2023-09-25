Кассация не помогла "АльфаСтрахованию" возместить убытки из-за посадки самолета в кукурузу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения судов нижестоящих инстанций по иску "АльфаСтрахования" к "Рампорт АК" и "ЛИИ им. М.М.Громова", которые управляют подмосковным аэропортом "Жуковский".

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в материалах судебной картотеки.

Заявление от "АльфаСтрахования" поступило в Арбитражный суд Московской области в мае 2022 года. Истец потребовал взыскать с ответчиков более 2,9 млрд рублей для компенсации страхового возмещения, выплаченного после авиапроисшествия с Airbus A321 "Уральских авиалиний" в августе 2019 года. Этот самолет должен был лететь из "Жуковского" в Симферополь, но сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы столкнулся со стаей птиц. После полутора минут полета Airbus приземлился на поле, засеянное кукурузой. Он получил значительные повреждения, 27 пассажиров и 1 член экипажа получили травмы (всего на борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа).

По договору страхования авиационных рисков "АльфаСтрахование" сделало ряд выплат, в том числе "Уральским авиалиниям" (в связи с конструктивной гибелью A321 и его двигателя, а также для устранения последствий авиапроисшествия), собственнику сельхозугодий (в связи с их загрязнением и уничтожением урожая), а также пассажирам (в счет компенсации вреда и по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика).

Для компенсации понесенных убытков компания обратилась в суд, пытаясь доказать, что они возникли из-за ненадлежащего исполнения обязательств по орнитологическому обеспечению со стороны "Рампорт АК" и "ЛИИ им. М.М.Громова". Суд первой инстанции, однако, отказался удовлетворять иск страховщика (решение вынесено в феврале 2023 года). Десятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил это решение без изменений.