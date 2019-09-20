"АльфаСтрахование" назвало выплаты за гибель SSJ 100 и посадку Airbus в поле

Страховые выплаты по двум авиапроисшествиям оцениваются почти в $90 млн

Демонтаж носовой части аварийно севшего в районе аэропорта Жуковский Airbus A321 Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор СК "АльфаСтрахование" Илья Кабачник сообщил в пятницу суммы страховых убытков за аварийную посадку в поле Airbus A321 "Уральских авиалиний" и сгоревший в аэропорту Шереметьево самолет SSJ100 "Аэрофлота". Согласно его данным, за период с сентября 2018 года по август 2019 года эти инциденты принесли самые значительные страховые убытки.

Страховая выплата по авиакаско за A321, совершивший жесткую посадку в кукурузном поле сразу после вылета из аэропорта Жуковский 15 августа 2019 года, составит $46,1 млн. Все пассажиры тогда выжили, но травмы получили 74 человека. Выплаты пассажирам в названную сумму не вошли. Страховщиком "Уральских авиалиний" была СК "АльфаСтрахование". Лайнер восстановлению не подлежал. A321 был взят в лизинг. Как ранее сообщалось, самолет эвакуируют в ангар, арендованный "Уральскими авиалиниями" в Москве, и все его части будут утилизированы.

В $43,5 млн оценивается убыток за пассажирский SSJ100 "Аэрофлота", вернувшийся 5 мая в Шереметьево и сгоревший после жесткой посадки. При пожаре погиб 41 человек. Всего в самолете находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Кабачник также отметил два крупных страховых убытка у других авиакомпаний. Один связан с самолетом SSJ100 авиакомпании "Якутия". 9 октября 2018 года после приземления в Якутске самолет, выполнявший рейс из Улан-Удэ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Убыток в результате этого происшествия оценивается $17 млн, самолет был застрахован в "Ингосстрахе".

Еще оно упомянутое происшествие было связано с "Боингом" авиакомпании "ЮТэйр". В сентябре 2018 года в аэропорту Сочи при посадке во время сильного ливня самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся. Были эвакуированы 166 пассажиров. 18 человек пострадали. Лайнер был застрахован в страховом обществе "Сургутнефтегаз" на $14,5 млн. Глава Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс тогда сообщал, что пассажирам будут выплачены страховые выплаты на сумму до 2 млн рублей.

Совокупный сбор премий по страхованию авиакаско за 2018 год оценивается порядка $150 млн по всему российскому рынку.

Страховые тарифы могут вырасти

Авиационные страховщики ожидают увеличение тарифов на авиационное страхование в пределах 20-30% на вновь заключаемые договоры в 2019 году при отсутствии крупных убытков у авиакомпании. Такую оценку привел Кабачник.

Он отметил, что для авиакомпаний, столкнувшихся с убытками в предшествующие периоды страхования, повышение тарифов может оказаться выше. При этом Кабачник добавил, что "уже сегодня понятно - сегмент авиастрахования по итогам 2019 года в любом случае завершит год с убытками". По его прогнозу, "скорее всего, рост тарифов на авиастрахование продолжится и в следующем году".

Аналогичные тренды наблюдаются на рынке мирового авиастрахования: ведущие страховщики либо снижают объемы принимаемых рисков и даже сокращают соответствующие подразделения бизнеса. Международные авиационные перестраховщики также готовятся к существенному повышению тарифов на новый период.

Рынок авиастрахования в РФ

Рынок авиационного страхования в РФ представлен разнообразным парком воздушных судов, в которых насчитывается 8,6 тыс. единиц техники. Сборы по авиационному страхованию в РФ составляли около 13,8 млрд рублей за прошлый год, в том числе 6,2 млрд рублей обеспечили крупные авиакомпании, 2,1 млрд рублей - страхование прочих судов и летательных аппаратов, включая вертолеты, беспилотники и воздушные шары. Страхование авиационной инфраструктуры принесло страховщикам 500 млн рублей.

При этом Кабачник пояснил, что в основном страхуется инфраструктура столичных аэропортов, но не все риски покрываются такими договорами. "В частности, есть много вопросов к деятельности и ответственности арендаторов", - сказал он, добавив, что "по ряду убытков по решению судов часть ответственности за ущерб возвращается к аэропортам и их службам". В совокупном объеме сборов по авиастрахованию примерно 5 млрд рублей приходится на страхование рисков авиационной промышленности (включая испытательные полеты и поставки).

По оценке авиастраховщиков, тарифы по вертолетам требуют радикального повышения (примерно в два раза) из-за очень высокой убыточности. Аварии с вертолетами старых моделей чаще всего относятся к категории "полной гибели" судна. В то же время стоимость страхования объектов авиационной промышленности стабильно снижается из-за низкого уровня убыточности.