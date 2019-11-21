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Путин пожелал чиновникам управлять страной как летчик Юсупов самолетом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными, в том числе с командиром самолета "Уральских авиалиний" Дамиром Юсуповым и президентом МХАТ имени Горького Татьяной Дорониной.

"Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово", - сказал Путин Юсупову, который сумел спасти пассажиров самолета рейса Жуковский-Симферополь, аварийно севшего в августе в Подмосковье на кукурузное поле.

Ранее он вручил Юсупову звезду Героя России. Такую же награду получил второй пилот самолета Георгий Мурзин. "Все мы помним историю спасения пассажирского самолета летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину", - сказал Путин ранее на церемонии.

Он подчеркнул, что пилотам удалось посадить самолет буквально в чистом поле и спасти десятки жизней. "Высококлассные летчики по праву удостоены звания Герой России. Такие качества, как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность, всегда вызывают уважение", - отметил глава государства.

После церемонии награждения за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта и производства к президенту подошли все награжденные, которые хотели пообщаться с Путиным. Отдельно глава государства сам подошел к композитору Александре Пахмутовой, которая была удостоена ордена Андрея Первозванного. Также к президенту подошел депутат Госдумы Артур Чилингаров. Перекинулся парой фраз Путин и с депутатом Госдумы, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Путин также пообщался с Татьяной Дорониной, получившей орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" в Подмосковье

Утром 15 августа самолет "Уральских авиалиний", который должен был лететь в Симферополь, сразу после взлета из Жуковского совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Стая птиц попала в оба двигателя лайнера, и они вышли из строя. Пилоты смогли посадить самолет без шасси, с полными баками горючего. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При жесткой посадке все выжили. Пострадали 23 человека, но госпитализация потребовалась только одной женщине.

Хроника 15 августа – 21 ноября 2019 годаАварийная посадка А321 в поле
Владимир Путин Дамир Юсупов Татьяна Доронина Уральские авиалинии

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