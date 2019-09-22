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Командир аварийно севшего на кукурузное поле А321 вернулся к полетам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Командир самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов, летом посадивший лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Как отметил собеседник агентства, он вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Юсупов приступил к полетам на этой неделе, уточнил он.

Аварийная посадка А321 в поле

В пресс-службе также отметили, что второй пилот - Георгий Мурзин - пока остается на больничном.

Как сообщалось, Мурзин получил ушибы груди во время аварийной посадки. Госпитализация ему не понадобилась.

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но несколько десятков человек пострадали.

Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Лайнер восстановлению не подлежит.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолета, государственные награды получили остальные члены экипажа.

Аварийная посадка А321 в "Жуковском"

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Подмосковье Жуковский А321 Уральские авиалинии Дамир Юсупов Георгий Мурзин

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