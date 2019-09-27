"Уральские авиалинии" отсудили у аэропорта Симферополя 3 млн руб. за ЧП с птицей

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (Севастополь) не удовлетворил жалобу ООО "Международный аэропорт "Симферополь" на решение Арбитражного суда Крыма, взыскавшего с аэропорта по иску "Уральских авиалиний" 2,918 млн рублей убытков из-за столкновения самолета с птицей, говорится в материалах суда.

10 июня 2017 года в аэропорту Симферополя самолет "Уральских авиалиний" А320, вылетавший в Москву, перед отрывом от взлетно-посадочной полосы (ВПП) столкнулся с птицей. Командир воздушного судна прервал вылет и благополучно посадил самолет. В результате инцидента оказался поврежден двигатель самолета.

Комиссия по расследованию инцидента установила, что применяемые в аэропорту средства для отпугивания птиц были недостаточно эффективны, а в районе аэродрома на момент ЧП были места размещения отходов, животноводческие фермы и другие объекты, которые привлекали пернатых. Арбитражный суд Крыма пришел к выводу, что инцидент с самолетом связан с недостаточной орнитологической защитой воздушной гавани.

Аэропорт, посчитав, что суд первой инстанции не учел его возражения, обжаловал это решение.

В последнее время были зафиксированы несколько случаев столкновения самолетов "Уральских авиалиний" с птицами. Так, 15 августа 2019 года А321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку. Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не погиб.

Еще один инцидент произошел 26 сентября: самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета из московского аэропорта "Домодедово", воздушное судно не было повреждено, полет не прерывался.