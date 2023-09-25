"Трансмашхолдинг" в I полугодии получил по МСФО 4,2 млрд рублей чистой прибыли

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по МСФО составила в январе-июне 2023 года 4,2 млрд рублей против чистого убытка в 14,2 млрд рублей за аналогичный период годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка ТМХ достигла 160,3 млрд руб., что на 22% выше чем в I полугодии 2022 г. Увеличение показателя обусловлено ростом объемов продаж локомотивов на 18,9%, подвижного состава (в том числе вагонов метро) на 42,25%, выполнения ремонтных работ вне гарантийного обслуживания на 12,7%, а также увеличением доходов от прочих видов деятельности на 25,8%, поясняется в документе.

"По итогам 6 месяцев 2023 г. группой ТМХ получена прибыль в связи с ростом объема выручки по сравнению с показателем выручки по итогам 6 месяцев 2022 г. и увеличением финансовых доходов в 3,2 раза при сокращении финансовых расходов в 3,5 раза. Рост финансовых доходов группы обусловлен прежде всего положительной курсовой разницей при пересчете иностранной валюты", - сказано в отчете.

Показатель EBITDA составил за 6 месяцев 11,4 млрд руб. (-13,1% к 6 месяцам 2022 г.). Снижение EBITDA связано с сокращением размера операционной прибыли на 31,68% ввиду увеличения себестоимости реализации продукции группы, а также роста коммерческих, общехозяйственных, административных и прочих расходов.

Рентабельность по EBITDA составила 7,13% против 10%.

Капзатраты в отчетном периоде выросли в 1,6 раза, до 6,6 млрд руб.

Чистый долг составил 114,9 млрд руб. (рост в 1,5 раза), соотношение чистый долг/EBITDA - 4,4.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.