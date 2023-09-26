Минэкономразвития ждет пика укрепления рубля к июню - до 87,5 руб. за доллар

Фото: "Интерфакс"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает, что курс рубля будет постепенно укрепляться в IV квартале 2023 года и в I полугодии 2024 года, достигнет пика в июне 2024 года, затем динамика поменяется, и рубль перейдет к постепенному ослаблению, отмечается в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 гг. (был одобрен в пятницу на правительстве), с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно прогнозу министерства, в декабре 2023 года курс будет в районе 94,3 руб. за доллар и 105,0 руб. за евро, к июню 2024 года рубль укрепится до 87,5 руб. за доллар и 97,5 руб. за евро. При этом ниже 100 рублей, по прогнозу Минэкономразвития, евро будет находится всего пять месяцев - с мая по сентябрь 2024 года.

В декабре 2024 года министерство ожидает курс на уровне 91,7 руб. за доллар и 102,3 руб. за евро

"К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков - рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров. В свою очередь, увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры будут способствовать укреплению курса рубля в конце 2023 года - первой половине 2024 года. С середины 2024 года курс российской валюты к доллару стабилизируется в диапазоне 90-92 рублей за доллар", - говорится в прогнозе министерства.

Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 85,2 руб., в 2024 году - 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.

Среднегодовой курс евро прогнозируется министерством на уровне 93,4 руб. в 2023 году, 100,4 руб. в 2024 году, 102,0 руб. в 2025 году и 103,8 руб. в 2026 году.