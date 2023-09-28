Выручка Micron упала в 1,7 раза в IV финансовом квартале

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистый убыток в четвертом финансовом квартале, а его выручка упала в 1,7 раза.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 31 августа, составил $1,43 млрд, или $1,31 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,49 млрд, или $1,35 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток Micron на уровне $1,37 млрд.

Скорректированный убыток составил $1,07 на акцию по сравнению с прибылью в $1,45 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали более крупного убытка без учета разовых факторов - $1,15 на акцию.

Квартальная выручка Micron уменьшилась до $4,01 млрд с $6,64 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $3,95 млрд.

Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM, используемых в персональных компьютерах и серверах, а также в сегменте флэш-памяти для смартфонов. Ухудшение рыночной ситуации в связи с сокращением спроса на ПК и смартфоны негативно сказывалось на показателях Micron в последние несколько кварталов.

В компании, однако, ожидают, что рынок будет восстанавливаться в 2024 году в связи с повышением спроса и нормализации объемов предложения. Кроме того, гендиректор Micron Санджай Мехротра рассчитывает на рост доходов в сегменте устройств хранения данных для датацентров в 2024 году на фоне подъема рынка ИИ-решений.

Согласно прогнозу Micron, в текущем квартале ее выручка составит $4,4 млрд плюс/минус $200 млн (прогноз рынка - $4,24 млрд), скорректированный убыток - $1,07 на акцию плюс/минус $0,07 (прогноз рынка - убыток в $0,88 на акцию).

Акции Micron подешевели на 3,6% в ходе дополнительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 36%.