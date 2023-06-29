Micron зафиксировала чистый убыток в III финквартале на фоне падения выручки на 57%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology зафиксировал чистый убыток в третьем финансовом квартале на фоне 57%-ного снижения выручки.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 1 июня, составил $1,9 млрд по сравнению с чистой прибылью в $2,63 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток Micron на уровне $1,87 млрд.

Скорректированный убыток составил $1,43 на акцию по сравнению с прибылью в $2,59 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали более крупного убытка без учета разовых факторов - $1,61 на акцию.

Квартальная выручка Micron уменьшилась на $3,75 млрд с $8,64 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $3,65 млрд.

Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM, используемых в персональных компьютерах и серверах, а также в сегменте флэш-памяти для смартфонов. Ухудшение рыночной ситуации в связи с сокращением спроса на ПК и смартфоны негативно сказывается на показателях компании в последние несколько кварталов.

"Мы полагаем, что показатели доходов отрасли прошли свое дно, и ожидаем увеличения рентабельности операций благодаря постепенному восстановлению баланса спроса и предложения на рынке", - заявил гендиректор Micron Санджай Мехротра.

Он отметил, что недавнее решение Управления по вопросам киберпространства КНР, запретившего китайским операторам критической информационной инфраструктуры покупать продукцию Micron, является серьезной проблемой для компании, которая сказывается на ее прогнозах и, вероятно, замедлит восстановление операций.

Согласно прогнозу Micron, в текущем квартале ее выручка составит $3,9 млрд плюс/минус $200 млн (прогноз рынка - $3,88 млрд), скорректированный убыток - $1,19 на акцию плюс/минус $0,07.

Акции Micron подорожали на 3% в ходе дополнительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 34%.