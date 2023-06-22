Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Micron вложит $825 млн в постройку сборочно-испытательного комплекса в Индии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американская Micron Technology построит сборочно-испытательный комплекс для чипов памяти стандартов DRAM и NAND в индийском Гуджарате, говорится в пресс-релизе компании.

Первая очередь комплекса планируется к запуску в конце 2024 года. Начало второй фазы проекта ожидается "ближе ко второй половине десятилетия".

Компания инвестирует до $825 млн в первые две очереди и создаст до 5 тыс. рабочих мест в своем штате в ближайшие несколько лет.

Это первый подобный проект Micron в Индии.

Котировки бумаг технологической компании растут на 0,7% на торгах в четверг. С начала года ее капитализация увеличилась на 32,6% до $72,01 млрд. Индекс Nasdaq Composite за то же время прибавил 29,2%.

Micron Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-конгрессмен от Техаса Уилл Херд присоединился к президентской гонке

Поиски пропавшего батискафа в Атлантике по времени приблизились к критической отметке

В МИД Казахстана заявили о готовности возобновить "астанинский формат" переговоров по Сирии

Проект самолета Ту-214 будет профинансирован из ФНБ почти на 42 млрд руб.

ЦБ Швейцарии заявил о необходимости менять финрегулирование после ситуации с Credit Suisse

Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд

Баффет передал на благотворительность акции Berkshire на $4,6 млрд

Эстонские газеты вышли с собственными некрологами в связи с повышением налога на СМИ

Что случилось этой ночью: четверг, 22 июня

Спикер палаты представителей США советует не спешить с голосованием по импичменту Байдена

Спикер палаты представителей США советует не спешить с голосованием по импичменту Байдена

Министр обороны Великобритании заявил о желании США оставить Столтенберга генсеком НАТО

Министр обороны Великобритании заявил о желании США оставить Столтенберга генсеком НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });