Сергей Швецов предостерег от злоупотребления валютным регулированием

Он считает, что это опасно для рынка, а также неэффективно

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Меры валютного регулирования эффективны для решения тактических задач и на короткий срок, злоупотреблять ими опасно, заявил на Мосфинфоруме глава набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов.

"По поводу валютного регулирования. Эти меры - есть достаточно большое количество исследований - хороши для решения тактических задач. Ни одна норма валютного регулирования не работает больше шести месяцев", - сказал он.

По его словам, рынок всегда найдет способ обойти любую меру валютного контроля.

"При этом это делает рынок непрозрачным, более дорогим, снижает уровень конкуренции на рынке. Поэтому злоупотреблять валютным регулированием очень опасно. Но самое главное, что эффективности от этого не получится", - полагает он.

Одной из причин успеха российского рынка капитала было отсутствие норм валютного регулирования по сравнению с другими странами, указал Швецов.

"Если мы хотим бороться за мировой пирог этого самого капитала, мы должны быть инвестиционно привлекательны. Любые меры валютного регулирования должны быть компенсированы высокой доходностью. У нас не так много проектов, которые имеют чрезвычайно высокую доходность, чтобы иностранный капитал зажмурился и вкладывал в такие проекты денежные средства", - продолжил он.

Инвестиционный климат без валютного регулирования гораздо лучше, чем с ним, заключил глава набсовета Мосбиржи.