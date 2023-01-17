Инвестор Коэн стал акционером Alibaba и подталкивает ее к наращиванию buyback

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Известный инвестор-активист Райан Коэн купил акции Alibaba Group Holding Ltd. на общую сумму в сотни миллионов долларов и частным образом подталкивает руководство компании к наращиванию объемов обратного выкупа акций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Коэн, которого называют "королем мемных акций", способствовал взрывному росту котировок бумаг GameStop Corp. и ряда других компаний, отмечает газета.

Во второй половине 2022 года он скупал акции Alibaba, и, хотя принадлежащий инвестору пакет является незначительным в сравнении с капитализацией китайской компании, составляющей около $300 млрд, эксперты внимательно следят за его действиями, поскольку Коэн имеет широкую поддержку индивидуальных инвесторов.

По словам источников WSJ, Коэн впервые обратился к совету директоров Alibaba в августе прошлого года. Он высказал мнение, что акции компании серьезно недооценены с учетом его прогнозов, предполагающих двузначные темпы роста продаж и 20%-ное увеличение свободного денежного потока в следующие пять лет.

Бумаги Alibaba подорожали на 67% с многолетних минимумов, к которым они опускались в октябре, однако их стоимость остается существенно ниже пикового значения в $300, до которого она поднималась в конце 2020 года.

ADR компании в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник торгуются на уровне $116,7.

В ноябре 2022 года Alibaba объявила, что выкупила собственные акции на сумму $18 млрд в рамках программы общим объемом $25 млрд, а также увеличила программу на $15 млрд и продлила срок ее действия до конца 2025 финансового года.

Как отмечают источники WSJ, Коэн довел до совета директоров свое мнение о том, что программа обратного выкупа акций могла бы быть увеличена еще на $20 млрд, то есть ее совокупный объем составил бы $60 млрд.

Инвестор выразил руководству компании свое восхищение его способностью добиваться роста прибыли, собирая при этом качественные активы, говорят источники. По их словам, Коэн стремится создать долгосрочные связи с Alibaba.

Он также привел пример Apple Inc., отметив, что действия компании, выкупившей акции на сотни миллиардов долларов с 2012 года, могут стать "дорожной картой" для Alibaba. Коэн владеет акциями Apple на сумму более $800 млн.