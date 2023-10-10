Банки РФ в сентябре продолжили наращивать корпоративное и розничное кредитование

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре продолжили увеличивать кредитование: в корпоративном сегменте, темпы роста стали более умеренными, в то время как в ипотеке активность осталась высокой, говорится в комментарии ЦБ о денежно-кредитных условиях и трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики.

ЦБ ожидает, что дальнейший рост рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой, повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20% и рост ставок предложения по льготным программам из-за сокращения субсидии банкам по таким кредитам на 0,5 п.п. будут способствовать охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы.

Дополнительное сдерживающее влияние на динамику портфеля кредитов населению могут оказать ужесточение макропруденциальных мер в части надбавок к коэффициентам риска по потребительским и ипотечным кредитам, а также новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам.

Как отмечает регулятор, в сентябре, по предварительным данным, наращивание корпоративного кредитования продолжилось, но более умеренным темпом, чем в июле - августе. В ближайшие месяцы возможно замедление темпов роста на корпоративном кредитном рынке из-за повышения стоимости заемных средств, говорится в комментарии.