Путин разрешил проводить сделки с акциями дочернего банка итальянской Intesa

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выдал специальное разрешение на проведение сделок с акциями банка "Интеза", принадлежащего итальянской группе Intesa.

Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале опубликования правовых актов. Оно дает право совершать сделки, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций банка "Интеза".

В документе не содержится информации о потенциальных участниках сделки. Как ранее сообщали источники "Интерфакса", Intesa может продать свой российский банк его менеджменту во главе с Антонио Фаллико. Сумма сделки, как ожидается, будет символической, при этом Intesa Sanpaolo рассчитывает на возврат российской "дочкой" предоставленного ей фондирования на сумму порядка 300 млн евро, говорил один из собеседников агентства в ноябре прошлого года. Официальных комментариев стороны не давали.

Получение одобрения такой сделки на высшем уровне, растянувшееся в итоге почти на год, было необходимо, так как "Интеза" в минувшем октябре наряду с несколькими десятками других банков вошла в утвержденный Путиным список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению президента.

Фаллико - гражданин Италии, но уже много лет живет и работает в России. Совет директоров банка "Интеза" он возглавил в 2003 году. Был президентом ассоциации итальянских предпринимателей в РФ, основал ассоциацию "Познаём Евразию".

Итальянская группа в марте 2022 года заявила о стратегическом пересмотре взгляда на свое присутствие в России. С того момента Intesa Sanpaolo не предоставляет никакого нового финансирования российским и белорусским компаниям, не инвестирует в российские и белорусские финансовые инструменты.

Банк "Интеза" по итогам первого полугодия 2023 года замыкал топ-50 по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".