Российская "дочка" Intesa вернула группе незадействованные 200 млн евро

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Intesa Sanpaolo весной 2023 года вернула материнскому банку внутригрупповое финансирование, которое оказалось не задействовано из-за изменения политической конъюнктуры, говорится в отчетности итальянской группы.

В конце марта - начале апреля российский банк "Интеза" возвратил средства материнской структуре. Эти ресурсы планировалось направить на увеличение капитала российского банка, но процесс был приостановлен из-за конфликта на Украине. Выплаченные суммы составили в эквиваленте примерно 200 млн евро.

В отчете Intesa про процесс согласования этой транзакции не упоминается. В целом подобные сделки в нынешней регуляторной конструкции требуют отдельного разрешения российских властей.

Как ранее сообщали источники "Интерфакса", Intesa может продать свой российский банк его менеджменту во главе с Антонио Фаллико. Сумма сделки, как ожидается, будет символической, при этом Intesa Sanpaolo рассчитывает на возврат российской "дочкой" предоставленного ей фондирования, говорил один из собеседников агентства в ноябре прошлого года, называя сумму порядка 300 млн евро. Официальных комментариев стороны не давали.

В конце сентября 2023 года президент Владимир Путин выдал специальное разрешение на проведение сделок с акциями банка "Интеза". Получение одобрения такой сделки на высшем уровне, растянувшееся в итоге почти на год, было необходимо, так как "Интеза" в минувшем октябре наряду с несколькими десятками других банков вошла в утвержденный Путиным список кредитных организаций, выйти из капитала которых "недружественные" нерезиденты могут только по спецразрешению президента.

Фаллико - гражданин Италии, но уже много лет живет и работает в России. Совет директоров банка "Интеза" он возглавил в 2003 году. Он был президентом ассоциации итальянских предпринимателей в России, основал ассоциацию "Познаём Евразию".

Итальянская группа в марте 2022 года заявила о стратегическом пересмотре взгляда на свое присутствие в России. С того момента Intesa Sanpaolo не предоставляет никакого нового финансирования российским и белорусским компаниям, не инвестирует в российские и белорусские финансовые инструменты.

Банк "Интеза" по итогам первого полугодия 2023 года замыкал топ-50 по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".