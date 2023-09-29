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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ФАС возбудила в регионах шесть антимонопольных дел на рынке нефтепродуктов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба возбудила в регионах России шесть антимонопольных дел по итогам анализа ситуации на рынке нефтепродуктов, выявлены признаки нарушения закона "О защите конкуренции", сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

ЭкономикаФАС запросила у трейдеров и нефтебаз данные по сделкам с топливом на внутреннем рынке и на экспортЧитать подробнее

Так, Белгородское УФАС возбудило дело в отношении АО "Осколнефтеснаб", Ростовское УФАС - OOO "Газпромнефть-Региональные продажи". Ставропольское УФАС возбудило два дела в отношении ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". Эти компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене.

Краснодарское УФАС возбудило дело в отношении ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО" по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

Дагестанское УФАС возбудило дело в отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций по признакам незаконной координации экономической деятельности. "Президент Ассоциации координировал деятельность ее членов - владельцев и арендаторов АЗС - путем рассылки сообщений в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо", - говорится в пресс-релизе.

ФАС продолжает осуществлять анализ текущей ситуации на товарном рынке нефтепродуктов, подчеркивает ведомство.

ФАС
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