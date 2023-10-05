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ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила вертикально-интегрированным нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо о необходимости снизить стоимость реализации нефтепродуктов, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Как поясняет служба, снижение цен на АЗС должно произойти в связи с уменьшением цены топлива на бирже.

"ФАС России и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Кроме того, анализируется цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю", - говорится в сообщении службы.

ФАС напоминает, что по итогам первичного анализа были возбуждены шесть дел в пяти регионах по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Ведомство ждет от нефтяных компаний и независимых АЗС отчетную информацию о принятых мерах. "В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в пресс-релизе.

ФАС уточняет, что направила письмо в 32 компании.

ФАС
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