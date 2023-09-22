Анализ ФАС мелкооптовой реализации бензина показал признаки нарушений в ряде регионов

Фото: О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в ряде регионов по итогам анализа мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива. Об этом сообщила начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская на заседании Совета Федерации.

"За неделю, с тех пор пока есть поручение, мы провели предварительный срез и видим, что есть нефтебазы, которые почему-то вне зависимости от внешних условий увеличивают (цены на нефтепродукты - ИФ), потому что играют на текущих ценах. У нас есть штабы с территориальными органами, они сейчас заседают. Уже возбуждены дела в ряде регионов. Думаю, на следующей неделе скажу, какие регионы", - сказала Цышевская.

Как сообщалось, на минувшей неделе ФАС заявила, что проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива.