Доля продовольственной пшеницы в урожае-2023 оказалась ниже прошлогодней

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Доля продовольственной пшеницы (1-4 классы) в обследованном урожае 2023 года (треть от собранного) на середину сентября составила 72%, сообщила замдиректора Центра оценки качества зерна и продуктов его переработки (ведомство Россельхознадзора) Мария Шостак на брифинге в пятницу.

По ее словам, это ниже показателя на соответствующий период прошлого года.

Согласно ее презентации, доля пшеницы 3-го класса составила 23% (34% год назад), пшеницы 4-го класса - 48% (44%). Доля пшеницы 5 класса (фуражная) выросла до 28% с 24% в 2022 году. При этом также выявлена пшеница 1-го класса (0,05%) и пшеница 2-го класса (0,04%).

"И, сожалению, выявлена несоответствующая пшеница (пшеница, не соответствующая ГОСТу - ИФ) - 0,4% от сбора. Не соответствовала она по запаху, - пояснила Шостак. - Это произошло из-за того, что уборка идет в сложных климатических условиях, идут дожди. Год назад в середине сентября такой пшеницы не было".

Шостак также сообщила, что было обследовано 3 млн тонн ячменя (21% от собранного). "На середину сентября ячменя 1 класса выявили меньше, чем в предыдущем сезоне, - 28% против 34%. Доля ячменя 2 и 3 классов повысилась до 12,5%", - сказала она.

По ее словам, в этом году гораздо лучше качество гороха. Он был обследован в 37 регионах - около 1 млн тонн. "Мы увидели, что доля гороха 1 класса составляет 54%, в 2022 году было значительно меньше. Доля гороха 2 класса составила 34%, 3 класса - 11%. В прошлом году гороха 3 класса было 21%", - сообщила Шостак.

Центр также обследовал 434 тыс. тонн ржи. Доля 1 класса составила 20%, что ниже прошлогоднего показателя на аналогичный период, 2 класса - 20%, 3 класса - 50%, 4 класса - 8,2%. "К сожалению, доля несоответствующей ржи также есть в этом году, она не такая большая, но тем не менее погодные условия транслируют и несоответствующую ГОСТу рожь. 0,8% - это полное несоответствие всем показателям ГОСТа", - сказала Шостак.