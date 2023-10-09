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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

В 2023 году на поддержку индустрии ИИ будет выделено еще около 1,2 млрд рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство в 2023 году дополнительно выделит почти 1,2 млрд рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, из этих средств 800 млн рублей предусмотрено на предоставление грантов малым предприятиям - разработчикам продуктов и сервисов на базе ИИ, которые смогут использовать эти средства на внедрение своих решений. В этом году помощь должны получить не менее 16 компаний.

Кроме того, 250 млн рублей будет направлено на формирование и актуализацию наборов данных из государственных систем, востребованных в коммерческом обороте, а также инфраструктуры доступа к ним.

"Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации, потому что этим организациям надо опираться на качественные и доступные данные", - сказал Мишустин.

По его словам, также запланировано финансирование второй волны исследовательских центров в области искусственного интеллекта. На эти цели распоряжением правительства предусмотрено чуть более 100 млн рублей.

"Все это создает дополнительные возможности для запуска новых перспективных отечественных решений в столь значимом секторе, что особенно важно в условиях внешнего давления для достижения технологической независимости", - заключил премьер-министр.

Михаил Мишустин
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