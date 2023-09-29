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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Крупнейший круизный оператор мира получил квартальную прибыль впервые с 2019 года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. в третьем квартале 2023 финансового года (июнь-август) получил чистую прибыль впервые с начала пандемии, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли консенсус-прогноз.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $1,074 млрд, или 79 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $770 млн, или 65 центов на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила 86 центов на акцию против убытка в 58 центов.

Скорректированная EBITDA увеличилась до $2,221 млрд с $303 млн.

Выручка достигла рекордных $6,854 млрд по сравнению с $4,305 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали прибыль на уровне 75 центов на акцию при выручке в $6,7 млрд, по данным FactSet.

Carnival получила чистую прибыль впервые с квартала, который завершился в ноябре 2019 года, а скорректированную прибыль - с февраля 2020 года.

Выручка от продажи билетов в третьем финквартале повысилась на 75% - до $4,546 млрд, от продаж на борту судов - на 35%, до $2,308 млрд. Круизами компании воспользовались 3,6 млн пассажиров по сравнению с 2,6 млн годом ранее.

По итогам всего 2023 фингода Carnival прогнозирует скорректированную EBITDA в диапазоне $4,1-4,2 млрд по сравнению с ранее ожидавшимися $4,1-4,25 млрд. Скорректированный чистый убыток может составить $50-150 млн, говорится в отчетности.

За последние три месяца капитализация Carnival Corp.упала на 23,7% (до $18 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 3%.

Carnival США
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