Carnival Cruise Line ввел масочный режим для пассажиров из Австралии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Международный оператор морских круизов Carnival Cruise Line снова ввел требование о наличии сертификата о вакцинации и масочный режим для туристов, отправляющихся в поездки из Австралии, пишет Guardian.

Это решение принято в связи с быстрым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на континенте и после того, как на борту лайнера Majestic Princess выявили около 800 случаев заражения.

"Мы подтверждаем, что обязательное ношение масок принято на бортах всех лайнеров компании Carnival Cruise Line, действующих в Австралии и в регионе, в качестве дополнительной меры безопасности из-за складывающейся ситуации с COVID-19", - предупредила компания.

Круизы "только для привившихся" будут проводиться до дальнейшего уведомления. Предполагается, что персонал на лайнерах будет поголовно привит, у 95% пассажиров будут сертификаты о вакцинации, а еще у 5% - справки о медицинском отводе от прививок.

В распоряжении компании Carnival Cruise Line находятся 25 круизных судов.