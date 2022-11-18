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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Carnival Cruise Line ввел масочный режим для пассажиров из Австралии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Международный оператор морских круизов Carnival Cruise Line снова ввел требование о наличии сертификата о вакцинации и масочный режим для туристов, отправляющихся в поездки из Австралии, пишет Guardian.

Это решение принято в связи с быстрым ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на континенте и после того, как на борту лайнера Majestic Princess выявили около 800 случаев заражения.

"Мы подтверждаем, что обязательное ношение масок принято на бортах всех лайнеров компании Carnival Cruise Line, действующих в Австралии и в регионе, в качестве дополнительной меры безопасности из-за складывающейся ситуации с COVID-19", - предупредила компания.

Круизы "только для привившихся" будут проводиться до дальнейшего уведомления. Предполагается, что персонал на лайнерах будет поголовно привит, у 95% пассажиров будут сертификаты о вакцинации, а еще у 5% - справки о медицинском отводе от прививок.

В распоряжении компании Carnival Cruise Line находятся 25 круизных судов.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января 2020 года – 18 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Австралия США Carnival Cruise Line
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