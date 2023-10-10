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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Стоимость круизов в мире превысила доковидный уровень на фоне растущего спроса

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость круизных путешествий превысила аналогичный показатель в период до пандемии и продолжает расти на фоне увеличивающегося спроса, сообщает CNBC со ссылкой на данные сервиса Cruise Critic.

Так, круиз по Карибскому морю длительностью в 5 ночей в декабре 2023 года обойдется в среднем в $736, что приблизительно на 37% больше прошлогодней цены и на 43% выше допандемийного уровня.

При этом крупнейшие операторы круизов, такие как Carnival и Royal Caribbean Cruises, не исключают дальнейшего повышения цен даже несмотря на позитивные финансовые результаты нынешнего года, свидетельствующие о восстановлении отрасли после пандемии.

В частности, Carnival по итогам третьего квартала 2023 года зафиксировала рекордную выручку. Объемы бронирования также достигли максимального за все время значения, что позволило оператору увеличить заполняемость круизов и получить более высокий доход, чем в 2019 году, до введения ковидных ограничений.

Тем не менее, компания рассматривает возможность изменения тарифов, объясняя такой шаг ростом расходов на продукты питания, топливо и выплаты работникам.

Операторы не раскрывают конкретных планов повышения стоимости круизов, однако, по мнению аналитика Barclays Брандта Монтура, в 2024 году этот вид путешествий подорожает на 20-40% относительно периода до пандемии.

Наблюдаемый в настоящее время растущий спрос на круизы обусловлен, с одной стороны, желанием людей компенсировать упущенные ранее из-за закрытых границ возможности для отдыха, а с другой - резким подорожанием авиабилетов: по сравнению с 2019 годом цены на них выросли на 26%.

С учетом того, что в круизах пассажирам предлагаются дополнительные услуги, например, питание и развлечения, они все еще остаются более предпочтительным вариантом с финансовой точки зрения, считает старший редактор Cruise Critic Аарон Сондерс.

Royal Caribbean Карибское море Carnival Barclays Cruise Critic Аарон Сондерс
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