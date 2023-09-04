На "Госуслугах" можно будет согласиться на обработку биометрии и отказаться от нее

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Граждане смогут подать и отозвать согласие на обработку биометрических персональных данных через портал государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Подавать и отзывать согласия на обработку своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, а также получать доступ к сведениям о таких согласиях граждане смогут в личном кабинете на портале госуслуг. Постановления об этом подписаны. Они позволят обеспечить гарантированное федеральным законом право пользователей на контроль за обработкой собственной биометрии", - сообщили в пресс-службе кабинета министров в понедельник.

Единая биометрическая система (ЕБС) - национальная цифровая платформа.

"Она была создана для того, чтобы прекратить практику сбора биометрических данных граждан различными коммерческими организациями и тем самым защитить чувствительные сведения от несанкционированного использования. Вся биометрия хранится в защищенной от утечек единой государственной системе. Данные предоставляются только доверенным коммерческим компаниям в виде зашифрованного кода исключительно с согласия самого гражданина", - сказано в сообщении.

ЕБС позволяет гражданам проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для простого, удобного, быстрого получения государственных услуг и доступа к финансовым банковским сервисам.

"При этом использование биометрии добровольное и сдача таких персональных данных проводится только по желанию гражданина. Отсутствие или наличие биометрии в системе не влияет на доступность для граждан госуслуг и сервисов", - отмечается в сообщении.