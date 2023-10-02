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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

S7 инвестирует в создание судоремонтного предприятия в Мурманске

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - S7 Group планирует инвестировать в создание судоремонтного предприятия в Мурманске, сообщило Министерство информационной политики региона.

Такое соглашение о взаимодействии 2 октября заключили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель совета директоров S7 Group Евгений Елин.

"Отмечу, что компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске. Первое, о чем мы договорились - развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту", - сказал Чибис через пресс-службу.

"Это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков", - добавил он.

Елин положительно отозвался об инвестклимате в Мурманской области.

"S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств", - заявил он.

Кроме того, S7 Group станет одним из инвесторов проекта создания культурно-делового центра "Новый Мурманск". Чибис отметил, что ранее проект планировалось реализовать на территории судоремонтного завода, однако теперь "Новый Мурманск" будет перенесен на другую территорию.

Объем планируемых инвестиций S7 Group в сообщении не раскрывается.

S7 - крупнейшая в России частная авиационная группа, включает пассажирские авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" и вспомогательные структуры. Базируется в новосибирском аэропорту "Толмачево" и московском "Домодедово". Группа основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. На конец 2020 года Филев владел 49,9% акций в ЗАО "Группа компаний С7", по 25,03% было у его дочерей Татьяны и Марии.

Андрей Чибис S7 Евгений Елин Мурманск Мурманская область
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