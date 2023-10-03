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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после падения до минимумов за три недели накануне.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени составила $89,74 за баррель, что на $0,97 (1,07%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $1,49 (1,6%) - до $90,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,74 (0,83%) и составили $88,08 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,97 (2,2%) - до $88,82 за баррель.

Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

"Снижение цен на нефть очень слабо связано с фундаментальными показателями и вызвано ростом доходности гособлигаций США и укреплением доллара, - написал Уоррен Паттерсон из ING. - Я думаю, что у котировок есть потенциал к дальнейшему росту".

Нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку за счет опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке, отметил старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински. "В то же время, с технической точки зрения нефть перекуплена, и, кажется, начинается фаза коррекции", - добавил он.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

Brent WTI
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