"Силовые машины" начали производить в Петербурге лопатки для газовых турбин

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - АО "Силовые машины" отлило первую рабочую лопатку для газовой турбины типа ГТЭ-65 на своем предприятии в Петербурге, отработав полный цикл технологии производства, сообщает пресс-служба компании.

Мощность нового производства достигает 16 комплектов литых лопаток газовых турбин в год с возможностью увеличения до 24 комплектов в год. Объем сможет удовлетворить потребность в лопатках собственное производство компании, а также позволит обеспечить ими сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства.

"Отливка рабочей лопатки первой ступени - важный этап в создании газовой турбины ГТЭ-65. Этому событию предшествовала большая работа по организации производственных мощностей, созданию и внедрению технологии. Сейчас мы продолжаем отработку технологии, готовим производство к отливке более крупных лопаток для газовой турбины ГТЭ-170", - сообщил гендиректор компании Александр Конюхов.

В рамках проекта был построен производственный комплекс, где внедрена технология литья лопаток по выплавляемым моделям.

Отмечается, что используемые в производстве материалы созданы российскими предприятиями.

"Силовые машины" создают мощности для выпуска 8 газовых турбин в год. Также компания обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время "Силмашины" ведут также работы над газовой турбиной типа ГТЭ-65. Планируемый срок готовности головного образца турбины - 2024 год.

В декабре 2022 года завершено производство и проведены испытания головного образца газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Первая серийная газовая турбина ГТЭ-170 будет изготовлена до конца 2023 года, отмечается в сообщении.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.