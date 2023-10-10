ГЭХ начал строить литейний комплекс по производству лопаток газовых турбин

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг литейные технологии" начало строительство литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин в Тульской области на территории ОЭЗ "Узловая", передал с церемонии старта строительства корреспондент "Интерфакса".

Комплекс предназначен для изготовления лопаток для промышленных, энергетических и судовых газовых турбин. Предприятие станет крупнейшим в России специализированным литейным комплексом, говорится в материалах "Газпром энергохолдинга".

Производственные возможности предприятия составят 34 тысячи отливок в год. Окончание строительства намечено на 2025 года. Выпуск первой продукции - 2026 год, говорится в материалах компании.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят более 13 млрд руб.

Оператором комплекса станет "Газпром энергохолдинг литейные технологии" (объединяет машиностроительные предприятия "ГЭХа", включая "Невский завод" и "Тюменские моторостроители").

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" - ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".