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СТГТ вложит 6,4 млрд рублей в создание производства турбинных лопаток

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ, прежнее название - "Сименс технологии газовых турбин") планирует инвестировать 6,4 млрд рублей в строительство производства турбинных лопаток, цеха по восстановлению компонентов газовых турбин и сервисного центра для обслуживания газовых турбин.

Все это должно быть построено в индустриальном парке Greenstate в Ломоносовском районе Ленинградской области, говорится в соглашении о сотрудничестве, которое подписали зампредседателя правительства региона - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов и представитель ООО Современные технологии газовых турбин" и ООО "Центр восстановления лопаток" Алексей Маслов на полях Балтийского регионального инвестиционного форума (BRIEF'23).

"Проект позволит закрыть слабые места, которые есть в части поставок компонентов для газовых турбин", - сказал Маслов.

Как уточнил после церемонии журналистам Ялов, новое производство разместится рядом с действующим предприятием СТГТ в регионе.

"Сейчас у нас есть крупные ГРЭС, на которых установлены газовые турбины иностранных производителей. Их надо обслуживать. (. . .) Восстановление лопаток турбинных, их (турбин - ИФ) обслуживание - базовые функции (планируемого объекта - ИФ)", - сказал он.

Площадь комплекса составит 9,8 тысячи кв. метров. Его мощности позволят ремонтировать 10 комплектов и выпускать 7 комплектов новых лопаток из литых заготовок в год. В ходе реализации проекта будет создано 100 новых рабочих мест. Сроки завершения проекта - 2025 год.

Ожидается, что с 2026 года предприятие сможет не только возвращать в работу до 90% лопаток газовых турбин большой мощности, снятых с турбины во время планового ремонта, но и восполнять не подлежащие восстановлению компоненты.

В середине октября 2022 года "Интер РАО" сообщило о покупке доли Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ". У "Силовых машин" остаются 35% в СП. Также RAO Intertech B.V. (голландская структура "Интер РАО") стала собственником воронежского завода Siemens Energy - ООО "Воронежский трансформатор" (бывшее ООО "Сименс энергетика трансформаторы", входившее в подразделение Siemens Energy).

Siemens Energy Алексей Маслов Ленинградская область СТГТ Дмитрий Ялов
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